(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Un mini-midollo spinale su chip "per riprodurre ciò che accade dopo la lesione e testare nanoparticelle capaci di trasportare i farmaci dove servono". E' l'obiettivo annunciato da Pietro Veglianese, responsabile del Laboratorio di Trauma Spinale Acuto e Neurorigenerazione dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, che ha lanciato il progetto di raccolta fondi "Lesione del midollo spinale. La ricerca continua su un chip". L'iniziativa è sulla piattaforma Ginger, con il supporto di Bcc Milano, che sosterrà il progetto con un contributo pari al 10% dell'obiettivo di raccolta proposto.

Al centro dell'iniziativa c'è lo sviluppo di un mini-midollo spinale su chip, un modello sperimentale che permetterà ai ricercatori di riprodurre e studiare alcuni dei processi biologici che si innescano in seguito a un trauma. In particolare, il progetto punta ad approfondire i meccanismi dell'infiammazione che si sviluppa dopo la lesione e che contribuisce al danno del tessuto nervoso. Accanto allo studio di questi processi, il gruppo di ricerca, composto da ricercatori tra i 23 ed i 33 anni del laboratorio, intende testare nanoparticelle progettate per trasportare i farmaci verso i tessuti interessati, con l'obiettivo di esplorare nuovi interventi terapeutici.

"Oggi - spiega Veglianese - non esistono terapie in grado di arrestare l'infiammazione che si scatena dopo un trauma al midollo spinale e che contribuisce al danno che porta alla paralisi. Al Mario Negri vogliamo dare una spinta alla ricerca".

La campagna offre ai donatori anche l'opportunità di avvicinarsi al lavoro quotidiano dei ricercatori e di conoscere le persone che, con competenze diverse e un impegno condiviso, lavorano per ampliare le conoscenze sulle lesioni del midollo spinale.

Testimonial della campagna è Pasquale Concilio, casertano, ex giocatore di rugby, oggi psicologo e psicoterapeuta dopo che, a vent'anni, un incidente ha riscritto il suo destino. La sua testimonianza porta l'attenzione sulla dimensione umana di una condizione capace di cambiare profondamente la vita delle persone e delle loro famiglie e che anche per questo richiede di investire nel futuro della ricerca per dare uno spiraglio di luce a chi come lui convive con una lesione del midollo spinale.

(ANSA).

