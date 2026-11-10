(ANSA) - ROMA, 10 NOV - La pubblicazione sul New England Journal of Medicine dello studio di fase 3 'Gimema All2820', promosso da Fondazione Gimema - Franco Mandelli Ets e che ha dimostrato la superiorità di un trattamento senza chemioterapia rispetto allo standard di cura per la leucemia linfoblastica acuta Philadelphia positiva (Lal Ph+) è l'ultima tappa di una storia tutta italiana, cominciata oltre 20 anni fa con l'introduzione dei primi farmaci mirati e i successivi studi che hanno portato alla riduzione della chemioterapia convenzionale.

"Il vero valore aggiunto di quest'ultimo studio - spiega Alfonso Piciocchi, coordinatore scientifico di Fondazione Gimema - è aver dimostrato la superiorità di un approccio senza chemioterapia, basato su farmaci mirati e immunoterapia, in un impianto randomizzato. Il tutto è stato possibile all'interno del Gimema, che in oltre vent'anni è riuscito a dimostrare il valore della ricerca indipendente e ha trasformato quelle che sono delle idee innovative in nuove prospettive di cura per i pazienti".

La Fondazione Gimema promuove e gestisce da oltre 40 anni studi clinici non profit con la finalità di trovare terapie innovative per la cura delle malattie del sangue. Coordina un network nazionale a cui partecipano la quasi totalità dei centri ematologici italiani (circa 140) e 61 laboratori biologici dislocati sul territorio nazionale che permettono di eseguire le più complesse analisi molecolari. Il Centro Dati, che ha sede a Roma, è il centro operativo che coordina tutte le l'attività di ricerca della Fondazione e gestisce numerose collaborazioni internazionali.

"La ricerca indipendente ha un grande valore sociale perché si occupa direttamente dei bisogni dei pazienti, affrontando tanti ostacoli perché non ha le stesse risorse dell'industria farmaceutica - sostiene Marco Vignetti, presidente della Fondazione Gimema -. Il nostro obiettivo è quello di mettere a punto i trattamenti e i percorsi migliori possibili per i pazienti con neoplasie ematologiche e non solo". (ANSA).

