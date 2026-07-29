(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Sono state 150 le persone che nell'ultima settimana hanno contattato il Numero Bianco dell'associazione Luca Coscioni per chiedere informazioni sui propri diritti in tema di liste d'attesa per visite ed esami medici: un numero che è circa la metà delle richieste raccolte nell'intero mese precedente, quando le chiamate erano state circa 300. Lo afferma la stessa associazione Coscioni in una nota, osservando come dall'avvio del servizio un mese fa a oggi, solo su questo tema si è registrato "un vero e proprio boom di chiamate" in cui i volontari hanno guidato i cittadini nell'affermazione di "un diritto ancora poco conosciuto".

Per l'associazione, infatti, "molti cittadini non sanno che quando una visita specialistica o un esame diagnostico vengono fissati oltre i tempi massimi previsti dalla classe di priorità indicata nella prescrizione medica, possono, attivando le procedure previste per chiedere il rispetto dei tempi indicati, chiedere una soluzione alternativa per ottenere la prestazione nei tempi stabiliti: una visita intramoenia interna alla struttura o presso altra struttura privata; sempre al costo del ticket".

Nato per offrire orientamento sui diritti nel fine vita, alla luce della crescente domanda di informazioni, il servizio del Numero Bianco (06 9931 3409), è a disposizione dei cittadini anche sul tema delle liste d'attesa sanitarie. (ANSA).

