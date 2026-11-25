(di Manuela Correra)

Una generazione di 'giovani vecchi': i ragazzi nati dopo il 2000 rischiano infatti di invecchiare prima e peggio dei genitori, con i segni dell'avanzamento dell'età che potrebbero palesarsi fino a 13 anni prima rispetto alla generazione precedente. Le cause principali vanno ricercate in ansia, depressione e stress psicoaffettivo che, accanto a obesità e diabete, in crescita esponenziale negli ultimi anni, possono aumentare il rischio dei giovani di trascorrere più anni in cattiva salute. A lanciare l'allerta su un fenomeno finora poco studiato sono gli esperti della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg), che dal 71/mo Congresso nazionale che si apre il 26 novembre a Napoli, avvertono: "la longevità in salute si costruisce molto prima della vecchiaia e il tempo della prevenzione riguarda tutta la vita".



Per indagare su quella che hanno definito una vera e propria "deriva generazionale della salute", i geriatri hanno considerato una revisione pubblicata di recente su Population Studies dai ricercatori della University College London, King's College London e University of Oxford, che hanno appunto riscontrato un esordio più precoce dei problemi di salute dei giovani rispetto alle generazioni precedenti. Una tendenza di cui obesità e disagio psichico sono le due spie più evidenti e che trova prove concordanti anche nel nostro Paese, dove il peggioramento degli indicatori di peso e salute mentale nelle fasce più giovani, affermano gli esperti, va nella stessa direzione dello studio britannico. Gli studiosi inglesi hanno confrontato diversi indicatori di salute fisica e mentale tra generazioni, in fasi equivalenti della vita, analizzando i dati su oltre 86.500 persone, provenienti da 51 ricerche pubblicate fino a giugno 2024, che hanno seguito dalla nascita all'età adulta la salute di decine di migliaia di persone nate in Gran Bretagna tra il 1946 e il 2002. I ricercatori hanno dunque messo a confronto i baby boomer (coorti di nascita del 1946 e del 1958), la generazione X (nati nel 1970), i millennial (nati nel 1989-90) e la generazione Z (nati tra il 2000 e il 2002). La conclusione è che generazione dopo generazione, la salute arretra.

Anche nel nostro Paese, spiega il presidente Sigg Dario Leosco, "il peggioramento nei giovani degli indicatori di obesità, diabete e problemi emotivi suggerisce una insorgenza più precoce di una condizione di cattiva salute, con il rischio di invecchiare prima rispetto alle generazioni precedenti. In particolare, il disagio psichico emerge come uno dei fattori che compromettono direttamente la longevità in salute dei giovani.

Per questo il peggioramento del benessere psicologico delle nuove generazioni va considerato un vero campanello d'allarme sul loro futuro in termini di longevità in salute". Aumentano infatti i nuovi accessi ai servizi di salute mentale tra i 18-24enni, che registrano la frequenza più alta, 94 ogni 10.000 abitanti. E c'è un paradosso: l'Italia è uno dei Paesi più longevi al mondo, con una speranza di vita alla nascita che tocca 83,7 anni, ma l'aspettativa di vita in buona salute si ferma a 59 anni. Un divario che potrebbe diventare ancora più ampio a causa del declino anticipato della salute dei giovani.

Ma il fenomeno è in gran parte prevenibile: "Intervenire su peso e salute mentale - affermano i geriatri - può cambiare la traiettoria di una generazione". Proprio per promuovere l'invecchiamento attivo a ogni età, parte da Napoli, il 26 e 27 novembre, la prima tappa del progetto The Longevity Village, con screening e controlli gratuiti in 12 aree di salute.

Un'iniziativa ideata e promossa dalla Sigg in collaborazione con l'Università di Napoli Federico II, Università Cattolica di Roma, Università di Firenze e Milano Bicocca, che proseguirà in 21 piazze italiane nel 2027 e 2028.

