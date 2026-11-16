Trascuratezza, violenza vista o veri e propri abusi subiti in prima persona. La violenza sui minori si declina in diverse forme, spesso subdole, e si annida sovente tra le mura domestiche: negli ultimi 5 anni ilPronto Soccorso dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma ha trasmesso all'Autorità Giudiziaria una media di oltre 100 segnalazioni l'anno per sospetto abuso o maltrattamento, dato in crescita dal 2022.Oltre l'80% delle situazioni rilevate riguarda l'ambito familiare.

Sono i dati diffusi dall'ospedale in vista della Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, che si celebra il 18 novembre. Emerge anche che sono triplicate - da circa 5 a settimana nel 2025 a 15 nel 2026 - le richieste di valutazione specialistica nell'ambito del percorso Child Care dell'Unità di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, a cui oltre la metà dei pazienti arriva dopo un accesso in Pronto soccorso. Child Care, attraverso un ciclo di Day Hospital, consente di capire sia le condizioni del minore sia il contesto familiare e ambientale.

I dati dell'ospedale pediatrico mostrano inoltre che nel 67% dei casi segnalati il problema è una sospetta patologia delle cure, quindi trascuratezza, incuria, eccesso o inadeguatezza delle cure, dall'alimentazione all'igiene, dall'assistenza medica all'istruzione. Il 19% delle segnalazioni riguarda condizioni di sospetto maltrattamento fisico e/o psicologico e il 14% ipotesi di abuso sessuale, che tra i 7 e i 18 anni coinvolge ragazze con una frequenza tripla rispetto ai ragazzi. C'è anche la violenza assistita, quando i minori sono spettatori inermi di aggressioni nei confronti di familiari, come un genitore o un fratello. «La violenza sui minori non è sempre immediatamente riconoscibile - spiega la neuropsichiatra Paola De Rose - e può manifestarsi attraverso segnali di disagio psicologico o cambiamenti nel comportamento. È fondamentale individuare tempestivamente le situazioni sospette e garantire ai bambini e agli adolescenti un percorso di valutazione e assistenza che tenga conto non soltanto delle loro condizioni cliniche, ma anche del contesto in cui vivono». Dal 2009 il Bambino Gesù utilizza una procedura specifica per individuare possibili situazioni di abuso e maltrattamento, basata sull'analisi di indicatori clinici. È inoltre in fase di sviluppo un programma innovativo rivolto agli adolescenti che hanno vissuto esperienze di abuso o maltrattamento. Il progetto combina un percorso psicologico basato su un approccio che aiuta a riconoscere e gestire le emozioni intense (Dialectical Behavior Therapy), con tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva. L'obiettivo è migliorare la regolazione emotiva, favorire l'adesione alle cure e ridurre il rischio di interruzione del trattamento, contribuendo a prevenire le possibili conseguenze psicologiche del trauma anche in età adulta. Per i minori e le famiglie in difficoltà è infine disponibile Helpline Lucy (06 6859 2265), il servizio gratuito di assistenza e consulenza telefonica attivo 24 ore su 24, tutti i giorni, che risponde alle richieste di aiuto legate alla sofferenza psicologica di bambini e adolescenti, anche nelle situazioni di emergenza.