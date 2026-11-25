(ANSA) - TRIESTE, 25 NOV - Piccoli tessuti di fegato umano coltivati in laboratorio per comprendere come una rara malattia genetica danneggia l'organo e per studiare possibili interventi terapeutici. Sono gli organoidi sviluppati da un gruppo di ricerca coordinato da Giovanni Sorrentino, group leader del laboratorio Advanced Disease Models dell'Icgeb e professore associato di Istologia ed Embriologia dell'Università di Trieste.

Il lavoro, finanziato dalla Fondazione Telethon e pubblicato sulla rivista Cell Death & Disease, ha ricostruito - spiega una nota - importanti caratteristiche della malattia di Wolman. Il modello ha inoltre permesso di confrontare diversi vettori per terapia genica e individuare il più efficace tra quelli testati.

La malattia di Wolman è una patologia genetica che si manifesta nella prima infanzia. È causata da alterazioni del gene Lipa, il quale contiene le istruzioni per produrre la lipasi acida lisosomiale, un enzima necessario per recuperare e riutilizzare alcuni grassi. Questo enzima agisce nei lisosomi e quando non funziona, i grassi rimangono intrappolati. Il loro progressivo accumulo diventa tossico, compromette il funzionamento delle cellule e può provocarne la morte. Nel fegato, il danno alimenta l'infiammazione e la fibrosi.

Per studiare questi processi, i ricercatori hanno utilizzato innovative tecniche di ingegneria genetica, Crispr, per introdurre alterazioni mirate del gene Lipa in cellule staminali pluripotenti indotte umane. Hanno così riprodotto il difetto genetico alla base della malattia. "Abbiamo generato piccoli tessuti epatici umani che riproducono aspetti fondamentali della malattia di Wolman", spiega Davide Selvestrel, primo firmatario dello studio. "La presenza di diversi tipi cellulari ci ha permesso di osservare sia le conseguenze del difetto genetico nelle singole cellule sia le risposte che emergono dalle loro interazioni, come avviene nel fegato".

Il modello - conclude la nota - consente quindi di studiare come il difetto metabolico coinvolga le diverse componenti del tessuto e contribuisca al danno dell'organo. (ANSA).

