(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Portare avanti con decisione e tempi certi le riforme ordinamentali e normative che non comportano oneri diretti per la finanza pubblica e porre uno stop all'esercizio in deroga per i professionisti con titolo estero.

Ma anche: istituire un'imposta sostitutiva del 15% sulle indennità per turni notturni e festivi, per alleggerire il carico fiscale di chi garantisce l'assistenza H24 negli ospedali e sul territorio, e introdurre un incremento dell'indennità professionale specifica per riconoscere in modo stabile competenze e responsabilità degli infermieri.

Sono alcune delle richieste mosse dalla Fnopi, la Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche, che evidenzia come "le risorse destinate alla Sanità" in legge di Bilancio "al momento non sono all'altezza dei bisogni del Paese" e "sul fronte del personale, in particolare, mancano i fondi per assumere oltre i vincoli della spesa storica e per avvicinare le retribuzioni agli standard europei". La presidente Barbara Mangiacavalli sostiene inoltre che "senza infermieri non funzionano le Case della Comunità, non decolla l'assistenza domiciliare, non si riducono le liste d'attesa, non si governa la cronicità". "Sappiamo che i vincoli di finanza pubblica sono stretti e non chiediamo miracoli - aggiunge Mangiacavalli -. Il Ssn oggi si regge sulla dedizione di chi ci lavora. La dedizione dei professionisti non è una voce di bilancio infinita.

Garantire la tenuta del Sistema significa, prima di tutto, valorizzare con atti concreti il capitale umano e professionale del Paese". (ANSA).

