(ANSA) - LATINA, 03 NOV - "Dire che ci sono stati dei tagli alla sanità mi sembra quantomeno ingeneroso rispetto a un governo qual è il nostro, che, mantenendo in equilibrio il bilancio, continua a investire in maniera forte nel finanziamento del Fondo sanitario nazionale, in discontinuità con quanto è avvenuto con i passati governi". Lo ha detto oggi a Latina il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, a margine di un evento, commentando le dichiarazioni fatte da esponenti delle Regioni che parlano di fondi insufficienti per la sanità nella legge di Bilancio.

Il sottosegretario ha sottolineato come "per il biennio 2025-27, il fondo sanitario cresce di quasi 10 miliardi di euro, circa il doppio di quanto è cresciuto nel biennio 20-22, quando c'era il Covid e il Fondo sanitario cresceva di 5,4 miliardi di euro".

"Capisco - ha aggiunto - che possa esserci da parte delle Regioni la necessità di un maggior finanziamento, ma non bisogna partire dal presupposto sbagliato che vi siano stati dei tagli, ma dal fatto che ci sono maggiori esigenze di cura nei confronti dei cittadini, dei quali noi ci dobbiamo fare carico e se ne dovrebbero fare carico anche le Regioni". Il sottosegretario ha poi sottolineato di aver "registrato dichiarazioni di senso opposto da parte di altri assessori regionali, di altri presidenti di Regioni, che invece riconoscono l'enorme sforzo da parte del governo Meloni nel finanziare la sanità pubblica".

(ANSA).

