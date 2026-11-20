(ANSA) - PESCARA, 20 NOV - Una massa cerebrale di circa sei centimetri è stata rimossa con successo all'ospedale di Pescara, dove una donna di 55 anni è stata sottoposta a un intervento neurochirurgico d'urgenza. L'operazione ha consentito di evitare un ulteriore aggravamento delle condizioni neurologiche della paziente, con il rischio di evoluzione verso il coma. La donna è stata dimessa in buone condizioni di salute. La 55enne era arrivata al pronto soccorso nella notte tra il 22 e il 23 ottobre, in stato confusionale e con difficoltà nell'articolazione delle parole. Gli accertamenti diagnostici, eseguiti attraverso Tac e risonanza magnetica con mezzo di contrasto, avevano evidenziato la presenza della massa cerebrale, rendendo necessario un intervento tempestivo.

L'operazione è stata eseguita dall'équipe dell'Unità operativa complessa di Neurochirurgia, diretta da Donato Carlo Zotta. A intervenire sono stati i neurochirurghi Daniele Intraina, Raffaele Nigro, Benedetta Giordano e Fabiola Cappella.

"La presenza di una Neurochirurgia capace di intervenire tempestivamente nelle situazioni di emergenza rappresenta una risorsa fondamentale per il nostro ospedale e per il territorio", dichiara il direttore generale della Asl di Pescara, Vero Michitelli, ringraziando i sanitari coinvolti.

La Asl ricorda che la comparsa improvvisa di confusione e difficoltà nel parlare rappresenta un segnale da non sottovalutare e invita a chiamare tempestivamente il 112 per attivare i soccorsi e consentire gli accertamenti necessari.

(ANSA).

