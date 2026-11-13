"La diffusione delle cure è un elemento imprescindibile per rendere effettivi i benefici dei progressi delle sperimentazioni sanitarie e dunque per rafforzare la portata universale del diritto fondamentale alla salute, come sancito dall'articolo 32 della Costituzione". Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al XXVIII congresso dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) che si è aperto oggi a Roma.

"Il congresso nazionale dell'Aiom costituisce un proficuo appuntamento di confronto e analisi sull'avanzamento delle cure e delle tecniche per la prevenzione dei tumori, affrontando in particolare, in questa edizione - sottolinea Mattarella - l'importante questione dell'accessibilità dell'innovazione in ambito oncologico".

