(ANSA) - ROMA, 23 LUG - "Nel giorno del suo 85esimo compleanno, desideriamo rivolgere al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i nostri auguri, insieme al ringraziamento per mantenere sempre alta l'attenzione sul ruolo del Servizio sanitario nazionale, sui professionisti e sul diritto universale alla salute quale patrimonio della Repubblica italiana". Così il sindacato di medici e dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale Anaao Assomed in una nota.

"Nel corso del suo mandato - ricorda Pierino Di Silverio, segretario nazionale di Anaao Assomed - il presidente Mattarella ha più volte richiamato il valore costituzionale del Ssn, ricordando al Paese che la salute è un diritto e che il nostro Ssn rappresenta un presidio di uguaglianza, coesione e unità nazionale". (ANSA).

