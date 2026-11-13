(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "La prestazione sanitaria non può essere assimilata a un ordinario prodotto di consumo e il paziente non può essere considerato un semplice consumatore. Le scelte di cura devono nascere da un bisogno di salute e fondarsi su informazioni corrette, trasparenti e verificabili. Per questo chiediamo di preservare le garanzie che proteggono i cittadini da messaggi capaci di indurre il ricorso a trattamenti non necessari o inappropriati".

È la posizione espressa congiuntamente da Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), e Andrea Senna, presidente della Commissione albo odontoiatri (Cao) nazionale, sull'emendamento Marattin al ddl Concorrenza 2026.

L'emendamento interviene sulla disciplina delle comunicazioni informative delle strutture e dei professionisti sanitari, eliminando la previsione che esclude espressamente gli elementi attrattivi e suggestivi, comprese offerte, sconti e promozioni, quando possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari. La Federazione chiede ai relatori Gianluca Caramanna e Alberto Luigi Gusmeroli di esprimere parere contrario sulla proposta.

"Questa soppressione - spiegano Anelli e Senna - rischia di indebolire una tutela specifica per i pazienti. Un messaggio pubblicitario in ambito sanitario può incidere su decisioni che riguardano l'integrità psicofisica della persona, anche in condizioni di fragilità. Chi si rivolge a un medico o a un odontoiatra deve poter scegliere consapevolmente, senza che una sollecitazione commerciale lo spinga verso prestazioni di cui potrebbe non avere bisogno".

La proposta mantiene i richiami alla corretta informazione sanitaria, alla libera e consapevole determinazione dell'assistito, alla dignità della persona e all'appropriatezza delle prestazioni. Per la Federazione, tuttavia, questi principi devono continuare a essere accompagnati da una disposizione esplicita contro le comunicazioni che possono favorire un ricorso improprio alle cure.

"La disciplina vigente consente di informare i cittadini sulle attività e sulle prestazioni offerte, mantenendo garanzie essenziali per la loro salute", concludono. (ANSA).

