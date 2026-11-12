(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Correggere la legge di Bilancio prima dell'approvazione e avviare senza altri ritardi i rinnovi degli accordi collettivi nazionali. È la richiesta che Fimmg, Snami, Fmt, Sumai e Fimp, in rappresentanza di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali interni, rivolgono a governo, Parlamento e Regioni, sottolineando come in legge di Bilancio per la medicina convenzionata "non è stanziato nulla" e che "il rinnovo degli accordi resta affidato alle risorse che potranno residuare nei bilanci regionali".

In assenza di risposte concrete, le organizzazioni dell'intersindacale "valuteranno congiuntamente ogni iniziativa sindacale e di mobilitazione necessaria a difendere la medicina convenzionata e il diritto dei cittadini a un'assistenza territoriale efficace. Potrebbe rendersi necessario mostrare al Paese che cosa accade al Servizio sanitario nazionale quando la medicina convenzionata si ferma".

Nello specifico, al Parlamento i sindacati chiedono un'azione emendativa a sostegno della medicina convenzionata, precisando che le proposte sono già pronte. Alle Regioni chiedono di adottare senza ulteriori ritardi, in Comitato di settore, l'atto di indirizzo per il rinnovo degli Acn 2025-2027 di medicina generale, pediatria di libera scelta e specialistica ambulatoriale interna. A giugno, ricordano, il ministro della Salute e il presidente della Conferenza delle Regioni avevano sottoscritto l'impegno politico a renderlo disponibile entro la fine di settembre, ma il termine è scaduto. Al Governo, e in particolare a ministero della Salute e Mef, viene chiesto l'assenso all'atto di indirizzo nel giro di poche ore, affinché la Sisac possa convocare tempestivamente tutte e tre le trattative.

"I professionisti devono sapere con quali mezzi, in quali tempi e a quali condizioni potranno garantire assistenza ai cittadini - dichiarano unitamente i sindacati -. Di legge di Bilancio in legge di Bilancio, la distanza tra le risorse destinate all'ospedale e quelle destinate al territorio continua ad ampliarsi. Chi chiede al territorio di sostenere la riforma non può continuare a lasciarlo indietro, fino a comprometterne l'esistenza". (ANSA).

