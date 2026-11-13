(ANSA) - FIRENZE, 13 NOV - Il Meyer torna ad illuminarsi di blu in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, che ricorre domani. Hall Serra, Family Center e giraffe del parco si accendono simbolicamente di questo colore, per tornare a puntare l'attenzione su questa patologia cronica che rappresenta una delle emergenze sanitarie della nostra epoca.

Attualmente la diabetologia dell'ospedale pediatrico fiorentino segue 1400 pazienti da zero a 18 anni, si spiega in una nota, dei quali circa 800 con diabete di tipo 1. I numeri sono importanti, ma, per fortuna, ci sono prospettive incoraggianti, sia sul fronte delle terapie, sia su quello della prevenzione. Sul fronte delle cure, "sono già 3, dal 2025, i pazienti trattati con successo all'Irccs fiorentino con le infusioni di teplizumab - spiega Lorenzo Lenzi, responsabile della Diabetologia del Meyer -, un anticorpo monoclonale che permette di ritardare l'insorgenza del diabete di tipo 1, perché agisce sul sistema immunitario rallentando la distruzione delle cellule beta. Ricordiamo, infatti, che Il diabete mellito di tipo 1, infatti inizia mesi, anni, prima della comparsa dei sintomi tipici dell'esordio della malattia. Nel sangue, infatti, si ritrovano anticorpi che sono espressione dell'aggressione autoimmune che l'organismo attua verso le cellule del pancreas che producono insulina (cellule beta)". Il diabete mellito è la malattia cronica endocrinologica più frequente in età pediatrica e purtroppo spesso è diagnosticata in ritardo con gravi rischi per il bambino. Il diabete tipo 1 è una forma di diabete dovuta alla distruzione delle cellule del pancreas che producono l'insulina (perciò è detto "insulino-dipendente"). Tra i sintomi di esordio, il fatto che il bambino urini spesso (poliuria), beva più del solito (polidipsia), si svegli di notte per bere e urinare, riprenda a bagnare il letto (enuresi), abbia più fame del solito (polifagia) ma dimagrisca, mostri stanchezza e meno energie (astenia), e la possibile presenza di infezioni nell'area genitale a causa della perdita di zucchero con le urine. Nel bambino piccolo un segno caratteristico è la scarsa tenuta del pannolino per la poliuria, ma anche la voracità nel prendere il biberon (sete) e l'arresto della crescita. In presenza di questi sintomi è importante intervenire subito, anche un giorno di attesa può essere troppo: se non possiamo contattare immediatamente il pediatra, rivolgiamoci al pronto soccorso. Questo quadro iniziale infatti può evolvere rapidamente verso la chetoacidosi, che può portare al coma.

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