(ANSA) - ROMA, 24 LUG - A livello globale bambini e adolescenti consumano pochi alimenti vegetali, da 1,19 porzioni al giorno nei bambini con meno di un anno a 3,55 porzioni al giorno nei ragazzi di 15-19 anni; sempre meno delle 5 porzioni al giorno raccomandate. Emerge dall'indagine su scala globale condotta presso la Tufts University e pubblicata su BMJ Global Health, utilizzando dati provenienti da oltre 1.200 indagini alimentari in 185 paesi.

I ricercatori hanno analizzato le tendenze di consumo di cinque alimenti vegetali salutari tra il 1990 e il 2018 (frutta, verdura non amidacea, verdura amidacea -escluse le patate-, fagioli e legumi, frutta secca e semi consumati) dalla nascita fino ai 19 anni. Hanno visto che che i tassi di consumo di questi alimenti sono più bassi nell'Asia meridionale, mentre i paesi dell'Asia orientale e sudorientale presentano alcuni dei tassi più elevati, in molte fasce d'età. È emerso inoltre che l'assunzione di questi importanti alimenti aumenta con l'età in tutte le regioni, ad eccezione dei paesi ad alto reddito. A livello di singolo paese, i tassi più elevati si registrano in Vietnam, Congo e Messico, mentre i più bassi in Spagna, Pakistan e Regno Unito. Dal 1990 al 2018, il consumo totale di alimenti vegetali sani è aumentata a livello globale e in tutte le regioni, ad eccezione dell'Asia meridionale.

In particolare, l'analisi ha mostrato che i bambini negli Stati Uniti consumano tra le maggiori quantità di alimenti vegetali sani durante la prima infanzia, ma tra le minori nella tarda infanzia e nell'adolescenza. I bambini di età inferiore ai due anni consumano 2,7 porzioni al giorno, mentre i ragazzi di età compresa tra i 2 e i 19 anni ne consumano solo 1,8. I ricercatori hanno anche scoperto che solo nei paesi ad alto reddito il consumo di alimenti vegetali salutari diminuisce con l'età, il che, secondo loro, potrebbe suggerire che fattori come l'autonomia dei giovani, l'ambiente alimentare o le norme culturali possano influenzare la dieta dei bambini in queste aree. "Quando i bambini non assumono abbastanza alimenti sani, questo danneggia il loro corpo e la loro mente, limitando la loro energia, il metabolismo, l'apprendimento e l'umore", afferma l'autore senior Dariush Mozaffarian. "I nostri risultati confermano l'importanza di individuare le lacune e promuovere soluzioni per favorire il consumo di alimenti vegetali sani e minimamente trasformati per i bambini in tutto il mondo".

(ANSA).

