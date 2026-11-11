Nel mondo mancano 6 milioni di infermieri: un dato che è alla base delle cosiddette migrazioni sanitarie e che richiede l'istituzione di una governance globale dei flussi transfrontalieri di infermieri, in modo da porre fine a un 'mercato' fuori controllo che rischia di lasciare intere popolazioni sguarnite di tali professionalità. È la proposta che arriva dal congresso annuale del Global nurses united (Gnu), che per la prima volta è sbarcato in Italia, ospite del sindacato Nursind. Tra i 35 Paesi del Gnu, sono arrivate a Roma 21 delegazioni, dagli Usa al Brasile, dalla Turchia alle Filippine, dal Canada al Kenya, oltre a una folta pattuglia europea.

"Parliamo sempre ormai di terre rare e materie prime critiche, permettetemi questo parallelismo: nelle catene del valore sanitario gli infermieri stanno diventando le vere terre sempre più rare, con 6 milioni di professionisti che mancano nel mondo", ha sottolineato il segretario nazionale del Nursind, Andrea Bottega.

"È emersa la necessità di creare un comitato transnazionale che lavori a degli standard minimi da sottoporre al vaglio dell'Oms per arginare l'uscita di professionisti dalle aree in via di sviluppo, ma anche per elaborare strategie, rivolte per lo più ai Paesi avanzati come il nostro, in grado di incentivare gli infermieri a non fuggire all'estero, cominciando dalla leva degli stipendi - ha aggiunto Bottega -. È arrivata anche la richiesta di fissare dei contingenti minimi e massimi per il personale nei contratti, oltre che di garantire la presenza sindacale in occasione di accordi bilaterali tra Stati proprio per creare un sistema di reclutamento etico".

Al centro del congresso Gnu, infine, anche il tema dell'intelligenza artificiale e del rischio cyber in sanità.

Per Bottega, "i tempi sono maturi per avere un nostro delegato all'Oms, che si farebbe portavoce della nostra richiesta di una sempre maggiore sicurezza dei sistemi sanitari contro la guerra ibrida in corso" e che contribuirebbe a "delineare la funzione dell'intelligenza artificiale quale strumento di supporto al lavoro infermieristico, e non sostitutivo".

