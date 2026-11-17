"Non c'è alcun rischio di carenza" di semaglutide e tirzepatide per le persone con diabete, ma "resta aperto il problema dell'uso improprio, anche fuori da indicazione, in chi deve perdere solo qualche chilo". L'Associazione medici diabetologi e la Società italiana di diabetologia richiamano alla necessità di una supervisione specialistica e di criteri rigorosi di appropriatezza, sollevando il tema dell'equità nell'accesso alle terapie per l'obesità e le patologie metaboliche.

La circolare del30 ottobre con cui il ministero della Salute ha chiesto alle Regioni verifiche sull'appropriatezza delle prescrizioni dei farmaci incretinici si inserisce in un contesto di forte crescita dei consumi: secondo il Rapporto OsMed 2025 dell'Aifa, gli acquisti privati di agonisti del recettore Glp-1 e di doppi agonisti Gip/Glp-1 sono aumentati dell'86% rispetto all'anno precedente. Semaglutide e tirzepatide sono rimborsate dal Servizio sanitario solo per il diabete di tipo 2 mentre in caso di obesità sono a carico del cittadino.

"Il problema è l'appropriatezza della prescrizione nell'obesità non complicata da diabete - affermail presidente Sid Riccardo Bonadonna-. Sappiamo che c'è una certa 'allegria' prescrittiva e che qualcuno tende a prescrivere questi farmaci con leggerezza. E non va bene, perché si tratta di molecole potentissime, che richiedono la supervisione di un medico con competenze specifiche".

Sul fronte delle forniture invece, non sembrano esserci problemi. "Con semaglutide non c'è rischio di penuria, perché le due formulazioni, quella per il diabete e quella per l'obesità, sono prodotti distinti, con confezioni e dosaggi diversi: l'uso nell'obesità non sottrae farmaco ai pazienti con diabete - spiega il presidenteAmd Salvatore De Cosmo-. Ma anche per tirzepatide non c'è alcun segnale di potenziale carenza". La sostenibilità economica di questi farmaci per il momento "non è un problema visto che per l'obesità i costi sono interamente a carico del paziente". Mentre il nodo è proprio renderli rimborsabili per persone in sovrappeso (con obesità 'preclinica') ad altissimo rischio cardiovascolare o con gravi malattie che ne potrebbero beneficiare. (ANSA).

