(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Vanno fatte le valutazione da parte della commissione scientifico economica dell'Aifa. Quello che posso dire è che stiamo mettendo in atto tutte le forze per rendere questo trattamento quanto più velocemente accessibile per i pazienti, in un quadro chiaramente di sostenibilità.
Quindi non lasciamo niente di intentato e stiamo lavorando ogni giorno per far sì che questo avvenga nei tempi più brevi". Così il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Robert Nisticò, a margine del congresso nazionale dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), in relazione al nuovo farmaco daraxonrasib per il trattamento del tumore al pancreas, non disponibile al momento in Italia. (ANSA).
Nisticò (Aifa), al lavoro per rendere accessibile farmaco per tumore pancreas
13 novembre 2026 • 17:31
(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "Vanno fatte le valutazione da parte della commissione scientifico economica dell'Aifa. Quello che posso dire è che stiamo mettendo in atto tutte le forze per rendere questo trattamento quanto più velocemente accessibile per i pazienti, in un quadro chiaramente di sostenibilità.