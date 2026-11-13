"Vanno fatte le valutazione da parte della commissione scientifico economica dell'Aifa. Quello che posso dire è che stiamo mettendo in atto tutte le forze per rendere questo trattamento quanto più velocemente accessibile per i pazienti, in un quadro chiaramente di sostenibilità.

Quindi non lasciamo niente di intentato e stiamo lavorando ogni giorno per far sì che questo avvenga nei tempi più brevi". Così il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Robert Nisticò, a margine del congresso nazionale dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), in relazione al nuovo farmaco daraxonrasib per il trattamento del tumore al pancreas, non disponibile al momento in Italia.

