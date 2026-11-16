(ANSA) - ROMA, 16 NOV - (Embargo alle 16,00) Il farmaco anti-obesità semaglutide funziona anche nei bambini tra i 6 e gli 11 anni e dopo poco più di un anno di trattamento, più di 1 bambino su 3 riesce a ridurre il peso fino a scendere al di sotto della soglia dell'obesità. È il dato che emerge da uno studio clinico coordinato da ricercatori della Yale University di New Haven (Usa) pubblicato sul New England Journal of Medicine.

Il tema del trattamento dei bambino affetti da obesità è oggetto di dibattito. A ottobre l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato le prime linee guida sul tema, sottolineando come in questa fascia di età gli interventi sugli stili di vita siano la prima opzione e sconsigliando trattamenti farmacologici o di chirurgia bariatrica al di sotto dei 10 anni.

I ricercatori, però, sottolineano come, "sebbene le modifiche dello stile di vita siano una parte centrale della gestione dell'obesità", consentano di ottenere solo "modeste riduzioni" dell'indice di massa corporea e ci sono "prove limitate riguardo alla loro durata". Da qui, la necessità di studi sui trattamenti farmacologici.

La nuova sperimentazione di fase III, denominata Step e sostenuta da Novo Nordisk, ha coinvolto 167 bambini con obesità tra i 6 e gli 11 anni: metà di loro ha ricevuto semaglutide una volta a settimana l'altra metà un placebo. Dopo 68 settimane, nei bambini trattati con semaglutide si è osservata una riduzione dell'indice di massa corporea del 13,5% mentre i loro coetanei lo hanno visto aumentare del 2,7%. Dopo 104 settimane, la differenza persisteva: −9,4% nell'indice di massa corporea nei bambini trattati con semaglutide rispetto a un aumento dell'8,4% in quelli che avevano ricevuto il placebo. Inoltre, tra i bambini trattati con semaglutide il 38% ha ottenuto una perdita di peso tale da arrivare al di sotto della soglia per l'obesità; ciò è avvenuto, invece, solo al 2% di quelli che prendevano il placebo.

Sul fronte degli effetti collaterali, la gran parte sono stati di natura gastrointestinale: pochi (il 4%) quelli di entità tale da costringere i bambini a interrompere il trattamento. In ogni caso, per i ricercatori non emergono elementi di preoccupazione in merito alla sicurezza: non sembra, per esempio, che il trattamento incida sulla crescita. (ANSA).

