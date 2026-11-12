(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Azioni volte ad eliminare lo stigma sull'obesità potrebbero anche nascondere degli interessi commerciali: è quanto suggerisce un articolo pubblicato oggi sul British Medical Journal sottolineando che, per quanto la lotta allo stigma sia giusta, gli interessi commerciali richiedono un'attenta analisi. Il lavoro è firmato dal team di Michael Viggars del Health Equalities Group a Liverpool: secondo gli esperti è opportuno guardare con cautela alle campagne promosse dalle aziende farmaceutiche. Esiste il rischio che le aziende che traggono profitto dai trattamenti per l'obesità finiscano per influenzare il dibattito pubblico e le politiche nazionali, scrivono citando la campagna "L'obesità è una malattia" lanciata nel Regno Unito da un'azienda che produce farmaci per obesità e diabete. La campagna spiega che l'obesità è una patologia complessa e non una mancanza di forza di volontà, che il corpo può opporre resistenza alla perdita di peso e che le persone che lottano da anni contro l'obesità non devono essere colpevolizzate.

Sebbene i farmaci non siano menzionati esplicitamente, la campagna invita le persone a calcolare il proprio indice di massa corporea, a rispondere ad alcune domande e esortano a parlarne con uno specialista: quasi tutto ciò che la campagna afferma riguardo allo stigma corrisponde al vero, osservano gli autori. L'impostazione scelta è scientificamente fondata e commercialmente vantaggiosa; ed è proprio questa convergenza a rendere più difficile muovere critiche. «È così che si manifestano i determinanti commerciali della salute nella loro forma più subdola», sostengono gli esperti. «È molto più difficile individuare l'influenza commerciale quando si presenta avvolta nel linguaggio della compassione e dell'eliminazione dello stigma, concetti che la sanità pubblica promuove da anni».

Il rischio principale, concludono, non è tanto che un numero maggiore di persone riceva prescrizioni di farmaci - per i pazienti che ne hanno i requisiti, questo costituisce un chiaro beneficio - quanto piuttosto che venga avvalorato un approccio all'obesità basato esclusivamente sull'intervento clinico, restringendo così il campo d'azione, allontanando attenzione e risorse dalle sue cause profonde, come una pianificazione urbana inadeguata, le caratteristiche dell'ambiente alimentare, le difficoltà socioeconomiche e le strategie di marketing. (ANSA).

