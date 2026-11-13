(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Cresce in Italia il consumo dei farmaci dimagranti a base di incretine (+85,7% in un anno) e con essi anche la diffusione di utilizzi impropri, dalle prescrizioni al di fuori delle indicazioni cliniche al mercato illegale attraverso siti web e social network, con l'Aifa che ha già segnalato la presenza in Europa di medicinali contraffatti commercializzati sui social. A lanciare l'allarme è l'Associazione medici endocrinologi (Ame), in occasione del 25esimo congresso nazionale, in corso a Roma dal 12 al 15 novembre. Accanto agli acquisti attraverso canali illegali, gli endocrinologi segnalano una pratica meno visibile: farmaci prescritti a un paziente che vengono ceduti ad altre persone, spesso familiari anche minorenni, senza alcuna valutazione medica.

"È un comportamento che va ben oltre il buon senso - spiega Silvia Irina Briganti, Md, PhD, Università telematica San Raffaele di Roma -: si somministra un farmaco che può avere effetti collaterali importanti a una persona che non è stata valutata da un medico".

Per Marco Chianelli, dirigente medico del reparto di Endocrinologia presso l'Ospedale Regina Apostolorum di Albano, coordinatore del Centro obesità di Aprilia e coordinatore della Commissione obesità dell'Ame, "è importante distinguere chi ha un problema di salute da chi vuole perdere soltanto qualche chilo. Il rischio principale del fai-da-te è che la persona non conosca le modalità corrette di assunzione. Alcuni, per dimagrire più rapidamente, iniziano direttamente con dosaggi elevati, anziché aumentarli progressivamente. Questo può provocare effetti gastrointestinali importanti, fino a vomito, diarrea e disidratazione severa".

"Con l'arrivo della formulazione orale temo che il fenomeno possa aumentare - avverte poi Briganti -. Una confezione sarà più semplice da trasportare e da cedere a un'altra persona. Mi aspetto che possa accadere che un paziente ottenga il farmaco con regolare prescrizione e poi lo passi a un familiare che non è seguito da un medico, oppure lo rivenda. Esiste già un mercato nero di questi medicinali e dobbiamo evitare che la maggiore praticità delle nuove formulazioni favorisca un'ulteriore diffusione dell'uso improprio". (ANSA).

