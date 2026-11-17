In Italia ogni anno oltre 5.000 nuovi casi di tumore sono causati dalle infezioni da Hpv. Tutti questi casi potrebbero essere evitati grazie alla vaccinazione, che dovrebbe essere offerta a uomini e donne almeno fino ai 30 anni.

È l'appello lanciato in occasione della Giornata mondiale per l'eliminazione del tumore della cervice uterina da Lilt, Fondazione IncontraDonna, Acto Italia, Loto-Insieme contro il Tumore Ovarico e Cittadinanzattiva.

"Solo in Italia i nuovi casi di carcinoma della cervice uterina sono oltre 2.300 e in gran parte sono provocati dall'Hpv. Il virus è responsabile, però, anche di quote rilevanti di tumori della testa e del collo, dell'ano, della vagina, della vulva e del pene. Fino all'80% della popolazione sessualmente attiva contrae almeno una volta nella vita il virus. È fondamentale superare l'idea che la prevenzione riguardi soltanto le donne: bisogna invece proteggere anche gli uomini», sottolineano le associazioni. Per questo, oltre al rafforzamento degli screening, le cinque organizzazioni chiedono «una maggiore attività di informazione".

L'Organizzazione mondiale della sanità ha individuato tre obiettivi da raggiungere entro il 2030: vaccinare completamente contro l'Hpv almeno il 90% delle ragazze entro i 15 anni; sottoporre a screening almeno il 70% delle donne e garantire un trattamento adeguato ad almeno il 90% di quelle con lesioni precancerose o con tumore della cervice uterina.

"Riteniamo fondamentale aggiornare il Calendario nazionale vaccinale, estendendo al più presto l'immunizzazione gratuita fino ai 30 anni a tutti gli uomini e le donne. I tassi di copertura vaccinale sono in miglioramento, ma nelle diverse coorti femminili restano comunque sotto il 75%. Per i maschi, invece, non arriviamo al 65% e per le coorti più anziane, quelle del 2001 e del 2000, raggiungiamo rispettivamente appena il 3% e il 2%. Bisogna contrastare le diffidenze verso questi interventi di salute pubblica, anche estendendo i luoghi di offerta".



