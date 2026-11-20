(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Poter costruire e mantenere relazioni, vivere pienamente la dimensione familiare, accedere all'istruzione, |avorare, praticare sport, coltivare interessi e partecipare alla vita sociale: questi elementi, insieme, costruiscono la qualità di vita. Aspetti che per le persone con malattia rara e per le loro famiglie non sono scontati e richiedono rimozione di ostacoli, sostegni e attenzioni specifiche. Con la prospettiva di focalizzare la persona con malattia rara nella sua interezza, è stata presentata oggi, nella Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a 100 giorni dal 28 febbraio, la campagna per Ia Giornata delle malattie Rare 2027, che il prossimo anno giunge alla sua ventesima edizione.

"La persona non è solo trattamento, non è solo salute, ma è anche tempo libero, scuola, lavoro, tutto quello che caratterizza il percorso di vita all'interno di una società: questa consapevolezza e deve portare a una maggior tutela per le persone con malattia rara anche in questi ambiti", ha dichiarato Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo, la Federazione italiana malattie rare. Per Scopinato, "è stato importante vedere i progressi che l'Italia ha fatto nell'ambito delle malattie rare, ma vorremmo che i Lea fossero aggiornati ogni anno per poter ampliare sempre di più lo screening di queste patologie, ma anche per dare riconoscimento con codice di esenzione ad altre malattie rare". Inoltre, ha aggiunto la presidente di Uniamo, "il Piano nazionale è stato finanziato per due anni, nel 2024 e 2025: sarebbe opportuno un ulteriore segno di attenzione con un finanziamento specifico anche per il nuovo piano che si sta scrivendo proprio in questi giorni".

L'evento di lancio, che ha coinvolto rappresentanti istituzionali e parlamentari, ha rappresentato l'occasione sia per ripercorrere le precedenti edizioni della Giornata attraverso le esperienze di chi ha contribuito a costruirla e l'ha vissuta in prima persona sia per inaugurare un nuovo ciclo, dedicato alla persona. L'iniziativa si è conclusa infatti con gli interventi dei rappresentanti delle associazioni di persone con malattia rara: Amri, Aidel22, Aisac e Aici. (ANSA).

