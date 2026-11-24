Nella Regione europea dell'Oms, che oltre all'Europa comprende i Paesi dell'Asia centrale, l'aspettativa e le condizioni di vita sono migliorate rispetto alle generazioni passate, ma i progressi non sono distribuiti in modo uniforme: le persone con occupazione precaria, difficoltà abitative o con scarso accesso ai servizi sanitari continuano ad avere una salute peggiore. È quanto emerge da un rapporto dedicato alle diseguaglianze sanitarie pubblicato dall'Ufficio regionale per l'Europa dell'Oms.

Secondo i dati del documento ('Who European Health Equity Status Report'), circa 187 milioni di persone, pari a un abitante su cinque della Regione, subiscono gli effetti di queste disuguaglianze: 35 milioni di bambini e adolescenti, 19 milioni di giovani, 99 milioni di adulti in età lavorativa, 34 milioni di anziani. In molti campi, inoltre, la situazione ha subito un peggioramento negli ultimi anni: dal 2010 a oggi, la quota di donne a basso reddito in età lavorativa che dichiara uno stato di salute discreto o scarso è passata dal 36% al 43%, mentre tra gli uomini è salita dal 32% al 42%. Nello stesso arco di tempo, gli indicatori relativi alle fasce più abbienti sono rimasti invariati.

Le disuguaglianze si manifestano fin dall'infanzia: i bambini appartenenti alle famiglie meno abbienti hanno una probabilità doppia di morire prima dei cinque anni rispetto ai coetanei delle fasce più agiate. In età lavorativa, il 34% delle donne e il 33% degli uomini con redditi bassi convive con una patologia cronica che limita le attività quotidiane, rispetto al 15% e al 12% tra i più ricchi. Sul piano della salute mentale, gli uomini più poveri in età lavorativa hanno un rischio quattro volte superiore di sviluppare depressione. A ciò si aggiunge l'aumento delle spese sanitarie a carico delle famiglie, rilevato nell'11% dei Paesi della Regione, fattore che accresce il rischio di rinuncia alle cure e di impoverimento.

"Il luogo in cui si cresce, il reddito familiare e la possibilità di trovare un lavoro dignitoso non dovrebbero determinare quanto a lungo o quanto bene si vive", ha dichiarato Christine Brown, a capo dell'European Office for Investment for Health and Development dell'Oms. "Oltre al reddito, però, incidono le pari opportunità di studiare, lavorare e partecipare alla vita della comunità", ha concluso.

