(ANSA) - ROMA, 14 NOV - E' la prima piattaforma digitale per la gestione, classificazione e visualizzazione delle varianti geniche in ambito oncologico, ed è ora disponibile anche in Italia. Si chiama Tavola Periodica delle Mutazioni e permette una corretta interpretazione delle diverse alterazioni molecolari, per favorire così decisioni cliniche basate sulle migliori evidenze scientifiche disponibili. Il progetto è realizzato dal Gruppo di Patologia Molecolare e Medicina di Precisione (Pmmp) della Siapec (Società Italiana di Anatomia Patologica e Citopatologia Diagnostica) insieme con l'Associazione Italiana Oncologia Medica (Aiom) e la Fondazione Atlas Italia, ed è presentato al Congresso nazionale Aiom.

La piattaforma consente di inserire la variante genica ottenuta grazie ad analisi di laboratorio di ultima generazione.

Grazie all'IA lo specialista potrà a questo punto ricevere via web un punteggio basato sulle evidenze scientifiche relative ad ogni singola mutazione (Pmmp Score). Sarà così possibile avere un quadro delle probabilità di attività ed efficacia delle terapie disponibili. "Non tutte le mutazioni presentano lo stesso grado di evidenza scientifica in termini di predittività di attività ed efficacia di una specifica terapia. Lo specialista può quindi, con pochi clic, avere un riscontro oggettivo e scientifico sulle evidenze disponibili per definire il percorso di cura", spiega Umberto Malapelle, Coordinatore del Pmmp-Siapec. La caratterizzazione molecolare dei tumori è oggi "decisiva per le scelte terapeutiche in un'elevata percentuale dei pazienti oncologici - rileva Massimo Di Maio, presidente Aiom -. Ora sappiamo anche che la biologia del tumore si modifica nel corso della malattia. Aumentano così le opzioni terapeutiche la cui appropriatezza dipende dalla presenza o assenza di specifiche alterazioni". La piattaforma è un progetto "in continua evoluzione e sta ampliando i contenuti per includere tutti i biomarcatori validati e utilizzati nella pratica clinica. L'obiettivo è mettere a disposizione dei medici uno strumento condiviso, aggiornato e di facile consultazione, che possa diventare un punto di riferimento nella pratica clinica", conclude la presidente eletta Aiom Rosana Berardi.

(ANSA).

