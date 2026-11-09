I budget "siano adeguati ai bisogni dei pazienti: la sostenibilità non deve limitare l'accesso all'innovazione". Così l'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) interviene sulle generali richieste di contenimento della spesa farmaceutica rivolte alle strutture oncologiche. A tal proposito, l'Aiom chiede una programmazione delle risorse coerente con i progressi della ricerca e l'aumento delle opportunità terapeutiche. Gli oncologi, rileva la società scientifica, "sono responsabili dell'appropriatezza delle scelte cliniche, ma non possono compensare da soli l'incremento dei costi".

Negli ultimi anni, spiegano gli oncologi, sono infatti aumentate le opportunità terapeutiche e, per molte neoplasie, sono migliorate la sopravvivenza e la qualità di vita. Accanto a nuove terapie che prendono il posto di quelle precedenti, oggi sono disponibili trattamenti anche in situazioni cliniche nelle quali, fino a pochi anni fa, non si disponeva di opzioni efficaci. Più persone possono quindi ricevere cure e, in diversi contesti, il controllo della malattia consente di proseguirle più a lungo. "Sono risultati di cui la programmazione sanitaria deve tenere conto - sottolinea Aiom -. La crescita della spesa oncologica va letta alla luce di questi cambiamenti, insieme al costo elevato di molte nuove terapie. Valutarla esclusivamente rispetto alla spesa degli anni precedenti, imponendo riduzioni anche a fronte di un'attività assistenziale in aumento, senza considerare il numero dei pazienti, le nuove indicazioni e la durata dei trattamenti, rischia di produrre obiettivi di budget irrealistici e non allineati ai bisogni di cura".

Dunque, "attribuire ai professionisti la responsabilità di compensare, attraverso la sola revisione delle prescrizioni, l'aumento dei costi e dei bisogni di cura rischia di trasferire sul piano clinico un problema che richiede anche decisioni di sistema. Occorre rivedere a monte l'adeguatezza del tetto di spesa per i farmaci acquistati dalle aziende sanitarie". In assenza di risorse "coerenti con i bisogni - avverte l'Aiom - il rischio è di razionare l'accesso alle cure anziché razionalizzare la spesa". Per questo, conclude la società, "chiediamo un confronto con istituzioni, Regioni e direzioni aziendali per condividere criteri di programmazione fondati sui bisogni e sul valore delle cure".

