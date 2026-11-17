(ANSA) - BOLOGNA, 17 NOV - Rendere più omogenei i test molecolari utilizzati in oncologia per favorire diagnosi accurate e opportunità terapeutiche più eque: è il tema analizzato in un articolo pubblicato sulla rivista internazionale Jama Oncology da un gruppo di professori italiani. Il contributo pone al centro l'equità nell'accesso all'oncologia di precisione e sottolinea il valore delle connessioni scientifiche tra diverse università e istituti di ricerca. A firmarlo, Federico Pio Fabrizio, Massimiliano Mazza, Francesco Pegreffi e Sara Bravaccini, con le affiliazioni dell'Università Kore di Enna e dell'Irccs Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori (Irst) 'Dino Amadori' di Meldola (Forlì-Cesena).

L'articolo affronta la necessità di armonizzare i pannelli di sequenziamento di nuova generazione, o Ngs. Questi strumenti consentono di analizzare contemporaneamente numerosi geni e individuare alterazioni tumorali utili a orientare le scelte terapeutiche. La variabilità dei pannelli e delle metodologie utilizzate può tuttavia condizionare le informazioni disponibili: da qui l'esigenza di criteri condivisi e risultati maggiormente confrontabili.

La pubblicazione mette in luce anche il profilo della Kore di Enna, un ateneo capace di accogliere docenti e ricercatori provenienti da altre realtà italiane, grazie alla qualità della formazione, allo sviluppo della ricerca e alla collaborazione interdisciplinare. Percorsi diversi convergono, mantenendo e rafforzando i legami scientifici con i territori di provenienza, tra cui l'Emilia-Romagna. (ANSA).

