Situazioni cliniche molto complesse da gestire, diagnosi difficili da comunicare, un carico anche psicologico che può mettere duramente alla prova. Quella dell'oncologo è una professione 'pesante', tanto che ben 6 professionisti su 10 si sentono a rischio di burnout, una condizione di grave esaurimento psico-fisico indotto dal lavoro.

Per andare incontro agli specialisti, arriva ora un emendamento che sarà presentato nella manovra 2027 e che chiede appunto di riconoscere quella dell'oncologo come professione 'usurante', prevedendo delle misure ad hoc.

A spiegare il senso dell'iniziativa è Rossana Berardi, presidente eletta dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), dal congresso nazionale dell'associazione in corso a Roma. Quella dell'oncologo, spiega all'ANSA, "è una professione affascinante ma anche estremamente complessa, perchè c'è una forte interazione con i pazienti e con le loro famiglie e caregiver, ed il percorso delle cure necessarie è totalizzante anche per noi oncologi, dal momento che siamo in una relazione continua con le persone che stanno male, ma che hanno oggi anche prospettive di guarigione. Un lavoro di questo tipo necessita di un'attenzione speciale perchè può determinare una sorta di 'usura', un malessere psicologico, sociale e relazionale, e su questo Aiom vuole lavorare perchè è un'esigenza molto sentita anche dai più giovani". Dunque, annuncia, "insieme ad altri partner come il collegio degli oncologi ospedalieri Cipomo, l'associazione Salute Donna e la rete delle donne oncologhe Women for oncology, proporremo un emendamento alla legge di Bilancio 2027 a risorse invariate ma estremamente importante, ovvero il riconoscimento dello stress e della natura usurante legata alla nostra professione. Inoltre, presenteremo anche un altro emendamento più tecnico finalizzato a ridurre il carico burocratico per questi specialisti". Un riconoscimento che potrebbe poi tradursi in misure, che il governo potrà varare, e che potranno aiutare gli oncologi, ma anche gli specialisti di cure palliative, ad avere un supporto in questo senso. In pratica, afferma Berardi, "si potrebbe ad esempio pensare ad un monte orario o a delle giornate di recupero da dedicare al sostegno psicologico dei professionisti. L'obiettivo è formare meglio gli oncologi, aiutandoli ad essere ancora più resilienti, più forti ed in grado di prendersi cura al meglio di pazienti spesso complessi".

L'emendamento evidenzia, in particolare, come le professioni dell'oncologo, ematologo e medico palliativista siano caratterizzate da una "peculiare esposizione a fattori di rischio psicosociale ed emotivo-relazionale, connessi alla presa in carico continuativa di pazienti affetti da patologie gravi, alla comunicazione di diagnosi e prognosi sfavorevoli e al confronto ricorrente con la sofferenza e la terminalità". Si prevedono perciò specifiche linee guida, interventi sulla distribuzione dei carichi assistenziali, sull'alternanza delle attività a maggiore impatto emotivo e sulla programmazione di momenti strutturati di recupero psicofisico e di supporto professionale.

Il fine, insomma, è prendersi cura di chi cura, proprio per garantire un'assistenza migliore ai pazienti. Un'esigenza che oggi gli oncologi sentono sempre più forte e a dimostrarlo sono anche i dati di una nuova indagine promossa da Aiom insieme alla Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere (Fiaso): emerge che per il 54% dei professionisti è ancora scarso l'accesso ai servizi di supporto psicologico, e per l'82% degli intervistati tra le ragioni del crescente malessere un grande peso ha anche l'eccesso dei carichi di lavoro.

