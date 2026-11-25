(ANSA) - ROMA, 25 NOV - Criteri rigorosi, trasparenti e verificabili per riconoscere le qualifiche conseguite nei Paesi terzi da Medici e Odontoiatri. È quanto chiedono la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (Fnomceo) con la Commissione Albo Odontoiatri (Cao) nazionale, in una nota a firma dei rispettivi Presidenti, Filippo Anelli e Andrea Senna, indirizzata a Grazia Di Maggio, relatrice presso la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera, e, per conoscenza, ai Presidenti delle Commissioni Politiche dell'Unione europea, Giustizia, Lavoro e Attività produttive.

Le due proposte europee mirano a semplificare e digitalizzare il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti fuori dall'Unione. I due presidenti chiedono di verificare, anche in caso di riconoscimento automatico, che la preparazione clinico-pratica sia equivalente agli standard europei. La valutazione deve tenere conto dei tirocini svolti, delle attività assistenziali e delle competenze acquisite.

"Condividiamo l'obiettivo di favorire la mobilità dei professionisti - affermano Anelli e Senna - ma chiediamo che ogni semplificazione garantisca verifiche effettive sulla preparazione clinica. La formazione a contatto con i pazienti è parte integrante delle competenze che occorre accertare per garantire la sicurezza delle cure". I due presidenti chiedono inoltre di coordinare le procedure europee con le regole italiane per l'accesso alla professione. Infine richiamano le competenze del ministero della Salute per il riconoscimento dei titoli esteri nei casi previsti dalla normativa e quelle degli Ordini per la verifica dei requisiti di iscrizione agli Albi, compresa la conoscenza della lingua italiana e delle regole per l'esercizio professionale in Italia, e per la vigilanza deontologica. (ANSA).

