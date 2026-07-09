(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "Sembra molto improbabile" che il furto delle fiale di Fentanyl all'ospedale Isrelitico di Roma avvenuto nei giorni scorsi "possa essere legato a interventi chirurgici in studi medici non autorizzati". Lo ha detto il presidente della Fnomceo (Federazione italiana degli Ordini dei medici) Filippo Anelli, a margine del convegno 'Il lavoro dei medici nell'Italia custodita dalla cura' a Roma. "Il controllo del territorio mi sembra abbastanza capillare, l'azione dei Nas è piuttosto incisiva e meritoria - ha aggiunto Anelli -. Quindi credo nel senso di responsabilità dei cittadini". (ANSA).

