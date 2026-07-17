(ANSA) - ROMA, 17 LUG - Un fondo nazionale per l'uguaglianza nella salute, affidato al ministero della Salute, quale strumento di perequazione tra i territori, per sostenere le Regioni che incontrano maggiori difficoltà nel garantire i Livelli essenziali di assistenza (Lea) e assicurare a tutti i cittadini pari opportunità di cura. È la proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo) in vista del prosieguo dell'iter parlamentare delle pre-intese sull'autonomia differenziata.

"Non vi è dubbio che, in un sistema nel quale l'organizzazione sanitaria è affidata alle Regioni, il trasferimento di ulteriori competenze rischi di accentuare differenze già oggi evidenti tra i territori", afferma il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli.

Anelli sottolinea che le preoccupazioni non sono "di carattere politico, ma istituzionale e deontologico".

"Non si tratta di limitare l'autonomia delle Regioni ma di renderla pienamente compatibile con l'universalità del diritto alla salute - sottolinea Anelli -. Per questo proponiamo l'istituzione di un Fondo nazionale per l'uguaglianza nella salute, affidato al ministero della Salute, quale strumento permanente di perequazione tra i territori. Non è sufficiente stabilire quali prestazioni debbano essere assicurate: occorre garantire che tutte le Regioni dispongano delle condizioni organizzative, professionali e finanziarie necessarie per erogarle in modo uniforme. Solo così l'uguaglianza sostanziale prevista dalla Costituzione può diventare una realtà concreta".

La proposta si inserisce nel solco delle posizioni già assunte dal Consiglio nazionale della Fnomceo, che in più occasioni ha approvato all'unanimità mozioni per chiedere che il percorso di autonomia differenziata non comprometta l'unità del Servizio sanitario nazionale, rafforzi il ruolo di garanzia del ministero della Salute e mantenga allo Stato le competenze in materia di professioni sanitarie, affinché siano assicurati standard omogenei di qualità delle cure e di tutela dei cittadini su tutto il territorio nazionale. A destare apprensione, in particolare, le intese su 'tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica', per cui le Regioni potranno riallocare risorse derivanti da efficientamenti della spesa su altri ambiti sanitari regionali e 'Protezione civile'. (ANSA).

