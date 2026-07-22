(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "La decisione della Regione Veneto e dell'assessore alla Sanità Gino Gerosa di raddoppiare l'ammontare delle borse di formazione per i medici che frequentano il Corso di formazione specifica in Medicina generale è una scelta di grande lungimiranza".

Così il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, commenta il provvedimento approvato dalla Giunta regionale del Veneto, presieduta da Alberto Stefani, che incrementa le borse di formazione per i futuri medici di Medicina Generale. Di 4,5 milioni di euro lo stanziamento per il triennio 2026/2028. Ogni singola borsa aumenta così di oltre 12mila euro lordi, raddoppiando di valore.

Per la Fnomceo, l'iniziativa del Veneto rappresenta un segnale importante per rendere più attrattiva una professione che costituisce uno dei pilastri del Servizio sanitario nazionale e che oggi soffre di una crescente carenza di professionisti. Per questo la federazione auspica che l'iniziativa possa essere raccolta dal Governo e tradursi in un provvedimento nazionale che equipari il trattamento economico dei corsisti di Medicina Generale a quello dei medici in formazione specialistica.

"Proprio perché condividiamo pienamente questa iniziativa ci auguriamo che non rimanga confinata a una sola Regione - sottolinea Anelli -. Il ministro della Salute Schillaci, medico e già Rettore universitario, raccolga il segnale che arriva dal Veneto e promuova un provvedimento nazionale che equipari il trattamento economico dei corsisti di Medicina Generale a quello degli specializzandi".

Per Anelli, "la formazione dei medici non può dipendere dalla Regione nella quale si studia. Investire nella medicina generale significa investire nel futuro del Servizio sanitario nazionale, nella prossimità delle cure e nella tenuta dell'assistenza territoriale".

Intanto, il prossimo 27 luglio scadrà il termine per presentare la domanda di partecipazione al nuovo concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale relativo al triennio 2026-2029. L'appello ai giovani medici lanciato dalla Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg) è a "cogliere questa opportunità e a scegliere una professione destinata ad assumere un ruolo sempre più centrale nel Servizio sanitario nazionale". (ANSA).

