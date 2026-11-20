Nel Servizio sanitario nazionale le donne sono il 69,8% dei quasi 700mila occupati, ma solo il 39% dei leader. Il comparto farmaceutico resta l'ambito più equilibrato, mentre disparità marcate permangono in ambito universitario. Emerge dal Rapporto 2026 dell'Osservatorio sull'Equità di Genere della Leadership in Sanità presentato al ministero della Salute.

"É in corso un'evoluzione positiva ma ancora disomogenea: la crescente presenza femminile nella forza lavoro non si traduce ancora in un equilibrio di genere nei ruoli apicali", spiega Marta Marsilio, co-direttrice dell'Osservatorio. La disparità è particolarmente evidente nelle posizioni di vertice: le donne sono il 25% dei Direttori Generali e il 34% dei Direttori Sanitari. Tra i medici le donne, pur rappresentando il 55% della categoria, guidano il 24,8% delle Strutture Complesse, e nelle discipline chirurgiche la quota di donne leader scende al 15%.

Il comparto farmaceutico è l'ambito più equilibrato: a fronte di una occupazione femminile del 45,5%, le donne sono il 50% dei quadri e il 39% dei dirigenti. Nelle università dell'area Scienze mediche le donne rappresentano il 44% dei 12.184 occupati, ma la loro presenza diminuisce al crescere della carriera: sono il 58% dei ricercatori, il 39% dei professori associati e il 23% dei professori ordinari. Dal 2012 il numero di professoresse ordinarie è raddoppiato, ma lo squilibrio resta marcato.

"È nostra responsabilità contribuire a superare questo divario, promuovendo una cultura delle pari opportunità e valorizzando il merito attraverso percorsi di carriera più equi e trasparenti", precisa Monica Di Luca, prorettrice vicaria dell'Università degli Studi di Milano. "Il Rapporto offre una base oggettiva su cui costruire scelte consapevoli, per trasformare i dati in impegni concreti: una leadership più equilibrata nel genere è condizione fondamentale per una sanità più equa e sostenibile", conclude Patrizia Ravaioli, presidente dell'Associazione Leads - Donne Leader in Sanità.

Schillaci, per le donne in sanità servono più opportunità di carriera

"Negli ultimi venti anni la presenza femminile sul Servizio sanitario nazionale è cresciuta costantemente" ma "il problema non è soltanto garantire alle donne l'accesso al mondo del lavoro, ma creare le condizioni perché possano sviluppare pienamente il loro percorso professionale e assumere incarichi di direzione sulla base di capacità e merito". Lo ha detto il ministro della Salute, Orazio Schillaci intervenendo alla presentazione del Rapporto 2026 dell'Osservatorio sull'Equità di Genere della Leadership in Sanità, frutto della collaborazione tra l'Associazione Leads Donne Leader in Sanità e l'Università degli Studi di Milano.

Dal rapporto emerge come le donne rappresentano quasi il 70% del personale della sanità pubblica ma solo il 40% è in ruoli apicali. "Sono numeri - spiega Schillaci - che ci devono fare riflettere. Ci sono crescite di presenze femminili nelle professioni sanitarie; anche questa non è stata però la crescita accompagnata da un'evoluzione altrettanto importante nell'accesso alle posizioni di maggiore responsabilità". L'equità di genere nei ruoli apicali è un fattore che investe anche il modo in cui il sistema sanitario risponde ai bisogni delle persone. "La leadership non è solo una questione di rappresentanza - spiega il ministro - ma incide sulla qualità delle decisioni, sulla capacità di innovazione, sul motivare le persone che lavorano nelle nostre strutture". Per garantire equilibrio "occorre un cambiamento culturale e organizzativo" e "non dobbiamo pensare che ciò avvenga in maniera automatica". Servono, secondo il ministro, "processi di selezione e nomina ancora più trasparenti, capaci di contrastare stereotipi e pregiudizi; occorrono percorsi di crescita professionale fondati sul merito, strumenti efficaci per rendere più conciliabili vita e lavoro".