Le coperture vaccinali nella popolazione generale della stagione 2025-2026 sono lievemente diminuite (18,9%) rispetto alla stagione precedente (19,6%). Più evidente è il calo della copertura negli anziani, diminuita di 2,7 punti rispetto alla stagione precedente portandola al 49,8% rispetto al 52,5% del 2024-2025. Lo evidenziano i dati pubblicati sul sito del ministero della Salute, che confermano "un trend in diminuzione nelle ultime stagioni dopo il picco della stagione pandemica 2020-2021 con 65,3%".

La diminuzione della copertura è generalizzata in quasi tutte le regioni italiane tranne nella Provincia autonoma di Bolzano, in Lombardia, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo e Sardegna, in cui si registra un lieve aumento.

L'obiettivo minimo delle coperture è almeno il 75%, quello ottimale il 95%. Per ridurre significativamente morbosità, complicanze e mortalità per influenza, infatti, ricorda il ministero, "è necessario raggiungere coperture vaccinali elevate, soprattutto nei gruppi di popolazione target, come gli anziani con più di 65 anni e i soggetti ad alto rischio di tutte le età".