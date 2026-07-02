(V. "I piani sulle pandemie 'poco ...", delle 17.07) (ANSA) - ROMA, 02 LUG - Inclusività ed equità, coinvolgimento e partecipazione dei cittadini e delle comunità, gestione dell'infodemia. Sono questi i tre punti critici che emergono dai piani pandemici regionali italiani, mentre come elemento positivo si riscontra la transizione verso un modello di comunicazione flessibile e resiliente, capace di funzionare anche in situazioni di incertezza, grazie a unità dedicate a coordinare i flussi di informazione e alla previsione di messaggi differenziati per cittadini e professionisti sanitari.

È quanto emerge dallo studio, pubblicato sulla rivista internazionale Bmc Public Health, condotto dai ricercatori del dipartimento di Ricerca traslazionale e nuove tecnologie in medicina e chirurgia dell'Università di Pisa, guidati dalla professoressa Caterina Rizzo, nell'ambito del progetto CreSP (Comunicare il rischio nelle emergenze per la Sanità Pubblica), finanziato dal Ccm (Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie) del ministero della Salute. Lo studio ha confrontato i piani pandemici regionali del triennio 2021-2023 con la letteratura scientifica internazionale in materia di comunicazione del rischio in emergenza.

"Le popolazioni vulnerabili, comprese quelle con un basso livello di alfabetizzazione, barriere linguistiche o accesso digitale limitato, rimangono a maggior rischio di esclusione dai canali di comunicazione di emergenza, evidenziando la necessità di strategie di comunicazione adattate a diversi contesti culturali, linguistici e digitali", scrivono i ricercatori.

Inoltre, "la scarsa integrazione della gestione dell'infodemia", l'eccessiva diffusione di informazioni di qualità variabile, "nei piani ufficiali contrasta con la crescente attenzione che questo tema ha ricevuto nella pratica internazionale della sanità pubblica - sottolineano gli autori dello studio -. Le strategie per contrastare la disinformazione dovrebbero essere istituzionalizzate attraverso la collaborazione con organizzazioni di fact-checking, organi di stampa e attori della società civile", in modo da "rafforzare la capacità dei sistemi sanitari di anticipare e rispondere ai rischi legati all'informazione durante le emergenze sanitarie".

(ANSA).

