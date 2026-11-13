"Nell'esprimere vivo apprezzamento per l'impegno professionale di medici, operatori sanitari e volontari nella cura dei malati di cancro e nell'assistenza dei loro familiari, il Sommo Pontefice auspica che il significativo evento susciti un rinnovato desiderio di continuare a offrire il cristiano sostegno a quanti sperimentano la sofferenza e a promuovere in ogni ambito sociale un'adeguata prevenzione e informazione". E' quanto si legge in un messaggio inviato al XVIII Congresso dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) firmato dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità, che riporta l'augurio e il "beneagurante saluto" del Papa.

"Papa Leone XIV - si legge nel messaggio - mentre incoraggia a proseguire in tale peculiare missione, invoca la materna protezione della vergine Maria e volentieri invia a ciascuno la benedizione apostolica".

