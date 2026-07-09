(ANSA) - TORINO, 09 LUG - Il collegio di vigilanza ha approvato il progetto aggiornato del Parco della Salute di Torino e la Regione Piemonte conferma l'avvio dei lavori all'inizio del 2027. L'adeguamento progettuale, affidato al Politecnico di Milano per recepire le normative introdotte dopo il 2017, comporterà un ritardo previsto di due-tre mesi ma, secondo quanto emerso, senza incrementi rilevanti dei costi. Il progetto approvato è stato trasmesso al commissario straordinario Marco Corsini, nominato dal governo per la realizzazione dell'opera. La verifiche svolte dal commissario - è stato riferito nel corso di un incontro con la stampa convocato in Regione - hanno confermato che le modifiche non avranno un impatto significativo né sui tempi né sul quadro economico dell'intervento. "Era un passaggio fondamentale e obbligatorio perché il Parco della Salute ha una progettazione che risale al 2017, ante Covid, quindi doveva essere adeguato a tutte le normative che da allora a oggi sono cambiate", ha spiegato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.

"Questo adeguamento - ha aggiunto - è stato predisposto dal Politecnico di Milano, che è leader europeo per quanto riguarda la logistica sanitaria. Il collegio di vigilanza di questa mattina, fatto con il Comune di Torino, l'Università, la Regione Piemonte e l'azienda ospedaliere, ha approvato questo progetto".

"Il commissario - ha detto Cirio - ha verificato che, sia sotto l'aspetto dei costi che sotto l'aspetto dei tempi, non ci siano modifiche rilevanti. Questo mi permette di confermare che finalmente, dopo tanti anni di attesa e di parole, a inizio 2027 avremo la posa della prima pietra e l'avvio dei lavori per il più grande intervento di edilizia sanitaria degli ultimi cinquant'anni in Piemonte". (ANSA).

