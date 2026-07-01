La 'parodontite diabetica', una complicanza spesso refrattaria del diabete caratterizzata da infiammazione gengivale cronica, si deve a un eccesso di 'fibrina', una molecola con funzione coagulante e infiammatoria, nella cavità parodontale. Resa nota sulla rivista Dental Research, è la scoperta del team di ricerca dell'Università Medica di Chongqing, che ha anche scoperto che la somministrazione locale di una sostanza in grado di ridurre questo accumulo può risolvere efficacemente la malattia.

Diversi studi hanno dimostrato un legame a doppio senso tra diabete e parodontite: pazienti diabetici sono più a rischio di parodontite e viceversa; inoltre diabetici il cui controllo glicemico non è ottimale sono più a rischio di parodontite grave. La parodontite è riconosciuta come la sesta complicanza principale del diabete mellito; i ricercatori cinesi parlano infatti proprio di parodontite diabetica.

I ricercatori hanno scoperto che la fibrina che si accumula nella cavità parodontale attiva continuamente cellule immunitarie - i macrofagi - favorendo uno stato pro-infiammatorio cronico. Questo innesca una cascata di eventi infiammatori che portano alla distruzione della barriera epiteliale protettiva delle gengive.

Per contrastare questo fenomeno, il team ha quindi utilizzato un peptide (piccola proteina) ingegnerizzato in grado di bloccare la fibrina. In modelli animali di diabete, la somministrazione locale di questa sostanza, chiamata 377P, blocca l'attivazione dei macrofagi. Questo intervento sopprime con successo la cascata infiammatoria, ripristinando lo stato di salute nel tessuto gengivale e favorendo significativamente la rigenerazione ossea parodontale.

"Sebbene l'iperglicemia agisca come fattore scatenante iniziale, i nostri dati suggeriscono che la fibrina non eliminata funga da segnale di persistenza che impedisce la risoluzione della risposta infiammatoria", osservano gli autori.

