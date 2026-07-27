(ANSA) - ROMA, 27 LUG - Sviluppata una nanoterapia che combina diverse funzioni terapeutiche all'interno di un'unica piattaforma per curare la malattia delle gengive a 360 gradi. È il risultato di un lavoro pubblicato sull'International Journal of Oral Science da scienziati cinesi della Sichuan University.

"Il nostro obiettivo era creare una nanopiattaforma multifunzionale in grado di veicolare due agenti terapeutici, la curcumina e il peptide antimicrobico defensina direttamente ai tessuti parodontali, con lo scopo di superare i limiti delle terapie esistenti", afferma l'autore Geru Zhang. Incapsulando entrambi i composti in una nanostruttura di DNA, il team ha cercato di creare un approccio completo al trattamento della parodontite.

Per valutare la piattaforma, i ricercatori hanno ingegnerizzato un nanocomplesso caricandoci sopra curcumina e defensina. Ne hanno poi testato le prestazioni su cellule staminali del legamento parodontale umano. L'attività antibatterica del complesso è stata testata contro i principali patogeni parodontali, mentre i suoi effetti antinfiammatori, antiossidanti e di rigenerazione ossea sono stati valutati in cellule staminali del legamento parodontale mediante analisi molecolari e cellulari. La nanoterapia è stata poi testata su modelli animali di parodontite utilizzando tecniche di imaging, analisi istologiche e molecolari.

I risultati hanno dimostrato che il nanocomplesso contrasta efficacemente diverse caratteristiche distintive della parodontite. Ha una potente attività antibatterica contro i principali microrganismi responsabili della malattia, sopprime lo stress ossidativo e la segnalazione infiammatoria e favorisce la sintesi di proteine coinvolte nella formazione ossea. Nei topi con parodontite, il trattamento riduce la perdita di osso alveolare (che sostiene le radici dei denti), limita il danno infiammatorio, diminuisce l'attività degli osteoclasti (le cellule che 'mangiano' l'osso) e potenzia la deposizione di collagene e la formazione di nuovo tessuto osseo. In diversi esperimenti, la nanoterapia combinata ha costantemente superato le prestazioni dei suoi singoli componenti.

Uno dei principali punti di forza della piattaforma risiede nel suo design integrato. Inoltre, essendo biodegradabile e composta interamente da acidi nucleici naturali, la nanopiattaforma mostra un'eccellente biocompatibilità e un profilo di sicurezza favorevole, supportando ulteriormente il suo potenziale per future applicazioni cliniche. (ANSA).

