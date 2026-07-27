(ANSA) - ROMA, 27 LUG - La guida 'Oltre lo sguardo', dedicata alla varianza di genere e agli orientamenti sessuali negli ambulatori pediatrici, "non è una linea guida clinico-terapeutica, non contiene protocolli farmacologici o chirurgici e non indica prescrizioni". Lo precisano la Società italiana di pediatria e l'Associazione culturale pediatri in una lettera di sei pagine inviata all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni, dopo le osservazioni formulate al testo che era stato accolto con polemica anche dall'Associazione Pro Vita. Contestualmente, le due società scientifiche pubblicano online un documento tecnico con 16 domande e risposte sul tema.

"Una società scientifica non può sottrarsi ai temi difficili soltanto perché suscitano divisioni" è la premessa di Sip e Acp che definiscono le osservazioni della Garante "un'occasione utile per contribuire a un confronto scientifico" su temi "complessi", che deve restare "rispettoso" e "non ideologico".

Condividono inoltre la necessità di mettere al centro "il superiore interesse del minore", con un approccio "prudente, individualizzato e fondato sulle migliori evidenze disponibili".

Nel merito della cosiddetta 'transizione sociale', cioè il percorso in cui una persona inizia a vivere nella società con un genere diverso da quello assegnato alla nascita, le società scientifiche sottolineano che in età prepuberale è necessaria "particolare cautela". Tuttavia, osservano che la possibilità di una successiva "ri-transizione" dimostra che non possa essere considerata "un percorso senza ritorno". Il compito dei pediatri è accompagnare le evoluzioni "senza anticiparne l'esito e senza svalutare ciò che il bambino esprime", suggerendo, in caso di sofferenza psicologica, l'invio a specialisti della salute mentale. Le conoscenze, concludono, sono in continua evoluzione.

Per questo occorre prudenza: "non imporre né una traiettoria affermativa né una orientata al ritorno al genere assegnato alla nascita". (ANSA).

