(ANSA) - GENOVA, 02 LUG - La Regione Liguria supera del 10% il target di nuove case e ospedali di comunità previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per rafforzare l'assistenza sanitaria sul territorio. Lo si evince dai dati diffusi dall'ente all'indomani della conclusione del cronoprogramma italiano del piano il 30 giugno 2026.

"In Liguria le risorse nazionali ed europee hanno consentito di potenziare in modo significativo la sanità territoriale con la realizzazione di 32 case della comunità superando il target assegnato di 30 strutture e 12 ospedali di comunità superando il target di 10, - spiega la Regione - oltre all'acquisto di grandi apparecchiature diagnostiche come tac e risonanze magnetiche, 68 acquistate rispetto al target di 61".

Regione Liguria è soggetto attuatore di 227 interventi per oltre 630 milioni tra il Pnrr e il Piano nazionale complementare. "Il quadro complessivo conferma un livello di attuazione in linea con le milestones indicate - sottolinea l'ente -. La quota più rilevante, circa 280 milioni di cui 9 milioni del Piano nazionale complementare, è legata alla missione Salute".

Tra i progetti più significativi realizzati da Regione come soggetto attuatore degli interventi finanziati dal Pnrr, in tema di infrastrutture sono stati completati e sono integralmente percorribili i 45 chilometri del cosiddetto 'lotto prioritario' della ciclovia tirrenica. Completati inoltre progetti di rigenerazione urbana a Genova Begato e a Sanremo nel quartiere de della Pigna.

È stato ultimato l'intervento di potenziamento delle sedi dei 13 centri per l'impiego presenti sul territorio da Ventimiglia a Sarzana. Oltre 12 milioni sono stati investiti nello spezzino per le bonifiche del sito ex Sicam a Santo Stefano Magra e dell'ex raffineria Ip della Spezia. Nel settore agricolo Regione Liguria ha gestito direttamente il progetto di ammodernamento dei frantoi oleari e dei macchinari agricoli per un investimento complessivo di oltre 5,6 milioni. (ANSA).

