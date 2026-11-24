(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Accesso uniforme alle terapie, appropriatezza prescrittiva, consulenza infettivologica accessibile in ogni ospedale, ma anche verifica dei risultati, formazione, prevenzione e informazione. Sono alcune delle 9 priorità indicate in un Policy Paper contro l'emergenza delle infezioni ospedaliere causate dalla resistenza agli antibiotici, associate a circa 12mila decessi l'anno, quasi un terzo di quelli registrati in Europa. A redigerlo, un gruppo di società scientifiche e le associazioni di pazienti e cittadini (Sita, Simit, Siaarti, Aiom, Cittadinanzattiva, Anmar, Associazione Pazienti Bpco Ets, Fondazione Longevitas Ets e Anna). Il documento, si legge in una nota, contiene le indicazioni sulle priorità per garantire appropriatezza, tempestività ed equità di accesso alle cure.

Nel biennio 2022-2023, 430.000 pazienti hanno contratto un'infezione durante il ricovero, pari all'8,2% dei ricoverati, contro una media europea del 6,5%. L'impatto riguarda anche il Servizio Sanitario Nazionale. Si stima un onere di 2,4 miliardi di euro l'anno, con circa 2,7 milioni di posti letto occupati proprio a causa di queste infezioni. Da qui il Policy Paper delle società scientifiche e associazioni. Gli altri punti del documento sono 'Registro Aifa', che deve essere semplificato e armonizzato nelle procedure di compilazione, 'Piano nazionale di Contrasto all'Amr' (Anti-microbicoresistenza) che va attuato completamente, e infine il coinvolgimento delle associazioni di pazienti e organizzazioni civiche nelle politiche contro le infezioni ospedaliere. Per le infezioni più complesse causate da germi multiresistenti, si legge sempre nella nota, la medicina dispone degli antibiotici Reserve come ultima linea di difesa in situazioni molto specifiche, quando le alternative terapeutiche hanno fallito o non sono appropriate. Proprio per il loro ruolo, è fondamentale garantire un utilizzo tempestivo e appropriato di questi antibiotici innovativi, sulla base del quadro clinico, epidemiologico e microbiologico del singolo paziente. (ANSA).

