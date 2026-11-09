"I nuovi dati confermano che la procreazione medicalmente assistita è ormai una componente sempre più importante della medicina della riproduzione nel nostro Paese. Ma la stessa Relazione evidenzia alcune criticità sulle quali è necessario continuare a intervenire, a partire dalle differenze territoriali nell'accesso ai trattamenti".

Antonino Guglielmino, fondatore della Società italiana di Riproduzione umana (Siru), commenta così i dati della nuova Relazione del ministero della Salute al Parlamento sull'attuazione della legge 40/2004.

Il documento evidenzia una persistente disparità nella distribuzione dei centri pubblici e privati convenzionati, maggiormente presenti nelle regioni del Nord, così come nel numero di cicli effettuati per milione di donne in età fertile.

"L'inserimento della Pma nei Livelli essenziali di assistenza rappresenta un passaggio fondamentale - afferma Paola Piomboni, presidente della Siru - ma è necessario che questa opportunità si traduca concretamente in percorsi accessibili su tutto il territorio nazionale. Occorre rafforzare l'offerta da parte del Servizio sanitario nazionale, ridurre le liste d'attesa e favorire una maggiore omogeneità organizzativa tra le diverse realtà regionali".

Dalla Relazione emergono anche segnali positivi sul fronte della sicurezza delle procedure. Resta tuttavia alta l'età delle donne che accedono alla Pma, pari in media a 36,7 anni (superiore a quella europea di 35,5), e che sale a 41,8 anni per chi ricorre all'eterologa con donazione di ovociti. "L'efficacia dei trattamenti - sottolinea Guglielmino - è legata anche all'età, soprattutto a quella femminile. Per questo è necessario investire molto di più nella prevenzione dei fattori di rischio e nella diagnosi tempestiva dell'infertilità, sia femminile sia maschile". (ANSA).

