(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Una firma composta da 16 generi batterici presente nel tessuto tumorale di pazienti affetti da carcinoma del polmone non a piccole cellule (Nsclc) in stadio iniziale, significativamente associata all'esito clinico della malattia. E' quanto ha identificato un team di ricercatori e clinici della Fondazione Irccs Istituto Nazionale dei Tumori (Int) di Milano e dell'Università degli Studi di Milano, con il supporto finanziario del ministero della Salute e di Airc. I risultati aprono nuove prospettive per comprendere il rapporto tra microbiota tumorale, risposta immunitaria e decorso della malattia.

Lo studio, pubblicato sul Journal of Translational Medicine, è scaturito dall'osservazione clinica di pazienti operati presso la Chirurgia Toracica della Fondazione per tumore polmonare in stadio iniziale. Alcuni di questi pazienti erano caratterizzati da un decorso sfavorevole entro i due anni dall'intervento, mentre in altri si osservava un'ottima prognosi anche oltre i cinque anni dalla chirurgia. L'associazione tra la firma batterica e la sopravvivenza è rimasta significativa anche considerando fattori tradizionali come l'età o il tipo istologico del tumore. "Fino a pochi anni fa si pensava che i polmoni fossero ambienti sostanzialmente sterili" - spiega Gabriella Sozzi, direttrice del Dipartimento di Ricerca Traslazionale, Epidemiologica e Data Science dell'Int -. Studi differenti hanno permesso di identificare la presenza di microbi simbionti, rilevanti nel controllare l'immunotolleranza alla presenza delle varie particelle inalate. Quando il polmone va incontro a trasformazione neoplastica, questa comunità microbica cambia e il microambiente tumorale può nascondere un alleato o un avversario inaspettato: i batteri simbionti". "Questi risultati - sottolinea Sozzi - aggiungono un nuovo elemento alla comprensione dei meccanismi che possono influenzare il decorso del tumore polmonare in fase iniziale. Approfondire il rapporto tra la componente batterica del microambiente tumorale, la risposta immunitaria e la progressione della malattia potrà aiutarci a comprendere meglio perché pazienti con tumori apparentemente simili possano avere evoluzioni cliniche differenti". (ANSA).

