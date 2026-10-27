(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Quando il Capo dello Stato colloca il Servizio Sanitario Nazionale tra le priorità della Repubblica, parla a ciascuno di noi, e la comunità degli psicologi raccoglie questo richiamo con gratitudine e grande interesse. La salute delle persone, inclusa quella psicologica, deve diventare un obiettivo condiviso da tutte le forze politiche, non motivo di contesa". Lo afferma in una nota Maria Antonietta Gulino, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi (Cnop), commentando l'intervento del Capo dello Stato ieri al Festival delle Regioni e delle Province autonome.

"Investire nel Ssn e nella prevenzione - aggiunge - significa prendersi cura della crescita delle persone, delle famiglie e delle comunità. Un Paese non cresce se lascia senza risposta il disagio dei suoi cittadini, e i ragazzi faticano a costruire il proprio benessere e il proprio futuro quando intorno a loro avvertono incertezza o disinteresse per ciò di cui hanno bisogno". Sulle parole di Mattarella sull'intelligenza artificiale, Gulino osserva che "questi strumenti sono entrati nella vita di tutti e vanno governati con rigore ed efficacia.

Possono accompagnarci e sostenerci, eppure nessun algoritmo potrà prendere il posto di una relazione umana. Viviamo in una società sempre più connessa e insieme più frenetica, dove proprio la relazione è diventata la grande assente, e l'isolamento e le fatiche della contemporaneità chiedono risposte che non si possono più rinviare". "La salute delle generazioni, dai bambini agli anziani dipende dalle scelte che la politica avrà il coraggio di compiere mettendo al centro le persone, il loro presente, il loro futuro. Quando questo non accade - conclude - il Paese smette di crescere, e al suo posto avanzano disaffezione, malessere e solitudine". (ANSA).

