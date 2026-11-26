(ANSA) - ROMA, 26 NOV - La Giunta regionale del Lazio ha approvato la delibera che definisce "in modo uniforme, trasparente e rigoroso il percorso di accesso gratuito al medicinale Daraxonrasib", il nuovo farmaco per il tumore del pancreas metastatico la cui immissione in commercio è stata autorizzata dalla Commissione Europea ma che non è ancora disponibile in Italia attraverso il Servizio Sanitario Nazionale.

"Di fronte a una patologia aggressiva come il tumore del pancreas metastatico - dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca - le istituzioni hanno il dovere di dare risposte rapide, fondate sulle evidenze scientifiche e uguali per tutti. Con questa delibera il Lazio si dota di un protocollo trasparente che non lascia soli né i pazienti né i clinici: garantiamo tempi certi di valutazione in sette giorni, massima sicurezza clinica nei centri più qualificati e piena continuità delle cure, continuando, al contempo, a lavorare affinché si arrivi al più presto a una soluzione nazionale".

Il provvedimento della Regione Lazio recepisce e adotta formalmente il documento tecnico-scientifico elaborato dal Gruppo di Lavoro della Commissione Regionale del Farmaco (CoReFa) - gruppo di valutazione delle terapie oncologiche. La nota precisa poi le fasi stabilite dalla delibera. In particolare dopo la richiesta del medico oncologo, la CoReFa (Commissione regionale del Farmaco della Regione Lazio) verifica entro 7 giorni la corrispondenza del caso ai criteri clinici, molecolari e di sicurezza stabiliti dal documento tecnico e la struttura ospedaliera procede all'approvvigionamento tramite importazione nominale. La prescrizione e la somministrazione sono concentrate presso un numero selezionato di centri oncologici regionali dotati di percorsi integrati di supporto dermatologico e nutrizionale, essenziali per gestire gli effetti collaterali della terapia orale continuativa.

A seguito dell'autorizzazione europea, l'Aifa ha reso noto oggi di essere impegnata nella definizione di un percorso di accesso precoce al farmaco, dicendo 'no' a iniziative di acquisto a livello territoriale, che potrebbero determinare "rischi per la negoziazione a un prezzo sostenibile". (ANSA).

