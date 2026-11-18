(ANSA) - PADOVA, 18 NOV - Pubblicata su 'pj Aging and Mechanisms of Disease' una ricerca della professoressa Sofia Pavanello del dipartimento di Scienze cardio - toraco vascolari e Sanità pubblica dell'Università di Padova che ha studiato pazienti affetti da fibrosi polmonare idiopatica in base agli indicatori dell'età biologica delle cellule.

La fibrosi polmonare idiopatica è una grave malattia respiratoria cronica e progressiva, considerata un modello paradigmatico di patologia legata all' invecchiamento. Lo studio ha valutato 101 pazienti al momento della diagnosi e un sottogruppo di 31 pazienti dopo un anno di terapia antifibrotica, analizzando gli indicatori dell'età biologica. I risultati mostrano che i pazienti con telomeri più corti presentano una funzione respiratoria più compromessa, in particolare nella capacità di scambio dell'ossigeno. Non solo, l'evoluzione dei telomeri nel tempo dipende dal tipo e dalla durata della terapia antifibrotica (con un mantenimento migliore nei pazienti trattati con nintedanib). Infine, un maggior carico genetico di rischio si associa a una peggiore funzione polmonare. "La fibrosi polmonare idiopatica ci ricorda che non tutti invecchiamo alla stessa velocità: in questi pazienti il polmone sembra invecchiare prima del tempo. Misurando l'età biologica delle cellule - la lunghezza dei telomeri, l'orologio epigenetico del DNA e la predisposizione genetica - possiamo capire perché la malattia sia più aggressiva in alcune persone e iniziare a costruire cure davvero su misura. Ci ha colpito - sottolinea Pavanello - osservare che la terapia antifibrotica sembra rallentare questo invecchiamento accelerato: un segnale di speranza che ora vogliamo confermare. In una società che invecchia, riconoscere prima chi è più fragile significa prendersi cura non solo della malattia, ma delle persone".

L'analisi genetica ha confermato il ruolo di varianti già note e, tramite un punteggio di rischio poligenico che pesa la predisposizione genetica a sviluppare una determinata malattia basandosi sull'analisi di migliaia o milioni di piccole varianti genetiche sparse nel DNA, ha permesso di distinguere i pazienti dai soggetti sani con buona accuratezza. Si è inoltre osservata una riduzione dell'accelerazione dell'età biologica durante il trattamento. Nel complesso, integrare marcatori telomerici, epigenetici e genetici migliora la capacità di stratificare il rischio nella IPF, aprendo la strada a una medicina più personalizzata. (ANSA).

