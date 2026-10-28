(ANSA) - VENEZIA, 28 OTT - Apre al Museo di Storia della Medicina di Padova (Musme) la mostra "Ricostruire per la vita.

Storia e futuro della chirurgia plastica ricostruttiva e rigenerativa", visitabile da sabato prossimo fino al 31 marzo 2027. L'esposizione ha la direzione scientifica di Franco Bassetto, direttore della Chirurgia Plastica dell'Azienda Ospedaliera-Università di Padova, ed è stata ideata, progettata e curata da Palazzo della Salute.

La mostra nasce dalle riflessioni sollevate dalla tragedia di Crans-Montana, che ha riportato l'attenzione sui grandi ustionati. Se la sostituzione d'organo e la medicina salvavita rispondono alla domanda "come continuare a vivere", la chirurgia ricostruttiva e rigenerativa risponde a un quesito altrettanto fondamentale: come tornare, dopo un evento avverso, a vivere pienamente, recuperando forma, funzione e identità? Il percorso si articola in quattro sezioni: Storia, Forma, Funzione e Identità. La sezione sulla forma racconta la ricostruzione del seno dopo il tumore. Quella sulla funzione è dedicata ai traumi dell'arto superiore e alla protesi bionica padovana, realizzata con l'Università svizzera di Sion, che permette ai pazienti amputati di percepire sensazioni tattili.

L'ultima sezione, dedicata a pelle, ustioni e volto, ospita un exhibit interattivo in cui il visitatore decide fino a che punto un volto può cambiare restando riconoscibile.

Un capitolo centrale della mostra è dedicato alla medicina rigenerativa di domani. Padova è anche il centro italiano di arruolamento per la ricerca sulla pelle coltivata in laboratorio, sviluppata dalla startup svizzera Cutiss con l'Università di Zurigo. Dalla biopsia di 4 centimetri quadrati si ottengono 400 centimetri quadrati di pelle del paziente stesso. La sperimentazione è in fase 3 e finora sono stati arruolati quattro pazienti.

Il Musme è nato nel 2015 nel complesso dell'antico Ospedale di San Francesco Grande, dove nacque la didattica clinica al letto del malato. Con una media di oltre 50.000 visitatori all'anno e una vocazione didattica rivolta agli istituti scolastici di tutta Italia, rappresenta uno dei poli di divulgazione medico-scientifica più dinamici d'Europa. (ANSA).

