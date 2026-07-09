(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "I primi giorni" dall'attivazione delle case di comunità "stanno andando bene, attualmente è in corso un rodaggio soprattutto per quello che riguarda la conoscenza" da parte dei cittadini "della funzione di queste strutture, che non sono dei semplici poliambulatori". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine del convegno della Fnomceo a Roma 'Il lavoro dei medici nell'Italia custodita dalla cura'.

Per quanto riguarda il raggiungimento dell'accordo integrativo regionale per la medicina generale "tutti i sindacati all'unanimità hanno parlato di un accordo modello - ha aggiunto Rocca - E' stato un investimento emotivo, giuridico ed economico importante, però era un accordo che nel Lazio mancava da vent'anni e si andava avanti soltanto con le proroghe dei precedenti". (ANSA).

